In riferimento alla Missione PNRR scuole nuove (M2 – C3 – I 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”), i soli enti locali, soggetti attuatori di questa misura possono manifestare interesse dalle ore 10.00 del giorno 1° settembre 2025 ed entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 10 settembre 2025 mediante compilazione e caricamento dell’Allegato 1 “Manifestazione di interesse”, accessibile dal link https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/, per l’assegnazione di contributi per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso scolastico, come da Avviso pubblico MIM pubblicato sul proprio sito (https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/).
I contributi, che saranno assegnati in base al rispetto delle milestone, potranno essere richiesti solo per le spese:
- eventualmente sostenute nell’anno scolastico 2024-2025, a condizione che per i medesimi interventi non sia stata già presentata una specifica manifestazione di interesse per tale annualità, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 128018 del 2 novembre 2023 e in riscontro alla nota prot. n. 174769 del 2 dicembre 2024;
- da sostenere per i mesi di effettivo affitto o noleggio nell’anno scolastico 2025-2026.
In particolare, per le richieste relative all’anno scolastico 2025-2026, gli enti locali beneficiari dovranno caricare, a partire dal 15 settembre 2025 ed entro e non oltre il 18 settembre 2025, la documentazione indicata nell’avviso.
A seguito di istruttoria il MIM con decreto approverà e pubblicherà sul proprio sito la graduatoria con l’indicazione dei contributi concessi.
Per informazioni sulla procedura: pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it