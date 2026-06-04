Le procedure di chiusura dei progetti PNRR e le modalità di attestazione del raggiungimento dei relativi target saranno oggetto di un ciclo di webinar organizzato dall’ANCI, in collaborazione con il MEF.
Il primo evento si svolgerà martedì 9 giugno alle ore 12 e prevede un focus sui progetti rientranti nei seguenti investimenti:
- M5C2 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- M5C2 2.2: Piani Urbani Integrati.
All’evento parteciperanno relatori di ANCI, MEF-Ragioneria Territoriale dello Stato e Ministero dell’Interno. I soggetti attuatori potranno inviare quesiti in merito entro le ore 13 di lunedì 8 giugno all’indirizzo di posta elettronica chiediloadanci@anci.it.
Per partecipare occorre registrarsi A QUESTO LINK.