Lunedì 18 maggio alle ore 11 si terrà Un webinar dal titolo “PNRR: i principali contenuti del DL 19, prossimi adempimenti e scadenze”.

L’evento ha la finalità di illustrare le principali novità per Comuni e Città Metropolitane contenute nel DL 19 e nella sua legge di conversione, n. 50 del 20 aprile 2026, in particolare per quanto riguarda le misure che impattano sui termini per la chiusura dei lavori, monitoraggio e rendicontazione degli investimenti PNRR, semplificazione dei regimi amministrativi e procedimento amministrativo, personale e segretari comunali.

Sarà l’occasione per fare il punto sugli adempimenti in vista della conclusione degli interventi, a partire dall’aggiornamento dei dati ReGiS previsto dalla norma, con prima scadenza fissata al giorno 10 maggio.

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