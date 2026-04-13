Prosegue l’impegno di ANCI Piemonte sul fronte della formazione specialistica in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Polo formativo territoriale del Piemonte. Quattro i nuovi corsi in preparazione (due di livello introduttivo e due di livello specialistico), con lezioni in programma nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2026.
I percorsi, rivolti al personale dei Comuni piemontesi, mirano a rafforzare le competenze delle amministrazioni locali in ambiti strategici e di grande attualità per il sistema della PA: dal management pubblico all’uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale, fino alla delicata fase di esecuzione dei contratti pubblici, utile ai fini della qualificazione delle Stazioni Appaltanti.
Ecco il dettaglio dell’offerta formativa, le date e la durata dei singoli corsi:
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Uso responsabile dell’intelligenza artificiale: l’arte del prompt – Corso base
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Date: 18 e 19 giugno 2026
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Durata: 12 ore
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Principi di management pubblico – Corso base
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Date: 22, 23 giugno e 7, 8, 9 luglio 2026
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Durata: 30 ore
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La fase di esecuzione nei contratti pubblici: lavoriFormazione avanzata utile per la qualificazione delle SA
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Date: 21 e 22 settembre 2026
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Durata: 12 ore
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La fase di esecuzione nei contratti pubblici: servizi e fornitureFormazione avanzata utile per la qualificazione delle SA
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Date: 5 e 6 ottobre 2026
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Durata: 12 ore
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Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza nella sede della Fondazione Cavour di Santena (TO), che ospita il Polo regionale della SNA. Per candidarsi è necessario inviare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il 5 giugno 2026.
Il modulo di adesione e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili A QUESTO LINK.