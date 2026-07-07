Anci richiama l’attenzione dei Comuni sulle scadenze previste dalle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto ministeriale n. 204 del 1° luglio 2022 e dalle successive Istruzioni operative approvate con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le Linee guida definiscono il percorso operativo che gli enti proprietari delle infrastrutture sono chiamati a seguire per il monitoraggio dei ponti esistenti, articolato in una sequenza di fasi che va dal censimento delle opere (Livello 0) fino alla classificazione del rischio (Livello 2), propedeutica alle eventuali successive attività di approfondimento.

Per quanto riguarda il Livello 2 – Analisi dei rischi rilevanti e attribuzione della Classe di Attenzione, Anci ricorda che:

per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il termine era fissato al 30 giugno 2026 . Le Amministrazioni che non abbiano ancora completato le attività sono invitate a provvedere quanto prima;

il termine era fissato al . Le Amministrazioni che non abbiano ancora completato le attività sono invitate a provvedere quanto prima; per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la scadenza resta fissata al 31 dicembre 2026.

Anci ricorda inoltre che il termine per il completamento della fase di censimento (Livello 0) era già stato fissato al 30 giugno 2024.

La modulistica aggiornata e le più recenti istruzioni operative sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Contestualmente, Anci rende nuovamente disponibile la nota informativa predisposta dall’Area Infrastrutture dell’Associazione, che riepiloga gli adempimenti normativi e le relative scadenze a carico degli enti locali in materia di sicurezza di ponti e viadotti.

Si allega la nota informativa Anci che sintetizza gli adempimenti normativi relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali, nello specifico di ponti e viadotti, previsti per le gestioni degli enti locali, rappresentando le relative scadenze.