Diverse decine di progetti innovativi, provenienti da comuni, amministrazioni, scuole e atenei di tutta Italia, sono già stati inviati e iscritti anche quest’anno al Premio Innovazione e Sviluppo di ANCI che, con l’edizione 2025 ha stimolato in modo ancora più capillare l’interesse e la capacità propositiva di amministrazioni ed enti pubblici. Il Premi ANCI, come noto, fornisce la possibilità di realizzare progetti innovativi, a favore del territorio, sostenuti sia dal contributo economico del montepremi che supera i 50 mila euro in denaro e servizi, sia dalla visibilità che la partecipazione alla competizione garantisce.

In questo contesto, per venire incontro alle necessità manifestata da diversi comuni e amministrazioni pubbliche di avere più tempo per approntare progetti da candidare alla competizione edizione 2025, l’organizzazione ha deciso di prorogare la data di chiusura del bando di partecipazione del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2025 di ANCI Piemonte e ANCI nazionale alle ore 24 del giorno 6 ottobre. Originariamente la data di chiusura del bando era fissata al 15 di settembre: i 7896 comuni italiani, gli enti pubblici, le amministrazioni, le scuole e gli atenei che a norma di regolamento possono candidare un progetto avranno così quasi un mese in più per partecipare all’iniziativa.

Il Premio, ideato da ANCI Piemonte nel 2017, è stato sviluppato e promosso grazie all’impegno di ANFoV(l’Associazione nazionale con sede a Torino, che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali le cui peculiarità d’innovazione tecnologica convergono per la diffusione della cultura del rinnovamento), diffondendosi a livello nazionale con la collaborazione di ANCI.

L’edizione 2025 del Premio, è stata presentata con due conferenze stampa, una Torino e una Roma, a inizio marzo, accentuando la connotazione nazionale e coinvolgendo tutte le realtà pubbliche italiane in un evento, divenuto vero motore di sviluppo dell’innovazione, come rilevato nel servizio del TG1 andato in onda a fine marzo, che avrà il suo apice con la proclamazione dei progetti vincitori nell’ambito dell’Assemblea Nazionale di ANCI a Bologna dal 12 al 14 novembre 2025. Il Premio è giunto quest’anno alla nona edizione per quel che riguarda la sezione dedicata al territorio piemontese e alla quarta edizione per la sua versione nazionale, negli anni ha raccolto più di 800 progetti provenienti da tutte le regioni italiane.

Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo 2025 si avvale dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, e dei Patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Rai Per la Sostenibilità, del progetto europeo EDIH4DT, e della Regione Piemonte. Il Premio si avvale inoltre del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che hanno rinnovato il loro impegno sottolineando un chiaro apprezzamento per il lavoro di promozione della cultura dell’innovazione a favore dei cittadini svolto fino ad oggi.

I Premi

Nell’edizione 2025 verranno consegnati, per la realizzazione dei progetti vincitori, premi in denaro e servizi, messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa, con un monte premi totale di oltre 50mila euro. Due i premi speciali in servizi dedicati: uno per la sezione nazionale (Premio Eolo) e uno per la sezione Piemonte (Premio BBBell). Inoltre, è stato confermato il Premio speciale realizzato in collaborazione con City Vision, realtà nota a livello nazionale per il sostegno alla diffusone delle best practice in tema d’innovazione nell’amministrazione pubblica, che sarà assegnato ad una realtà che si distingua per la realizzazione di un percorso virtuoso in tema di smart city, pratiche di sviluppo innovativo e intelligente del territorio.

Per ogni informazione relativa sul Premio, per consultare il bando o compilare il Modulo di candidatura è possibile consultare il SITO DEDICATO.