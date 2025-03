Dopo un primo annuncio nella sede di ANCI Piemonte a Torino, nelle scorse ore il Premio ANCI Innovazione & Sviluppo è stato presentato ufficialmente nella sede di ANCI nazionale a Roma. L’iniziativa, nata nel 2017 da un’idea di ANCI Piemonte, è alla sua nona edizione (la quarta per la sezione nazionale) ed è sviluppata in collaborazione con ANFoV, associazione nazionale con sede a Torino che riunisce soggetti imprenditoriali e istituzionali d’eccellenza nel settore dell’innovazione tecnologica e del rinnovamento.

Ad illustrare la nuova edizione del premio sono intervenuti il vicepresidente ANCI e delegato alle Attività produttive, commercio e Made in Italy Osvaldo Napoli, il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte Michele Pianetta, il vicepresidente di ANFoV Stefano Ciccotti e il segretario generale di ANFoV Antonello Angeleri.

Tra le novità di quest’anno vi è l’ampliamento della platea dei potenziali destinatari dell’iniziativa che, per la prima volta, apre la porta a scuole e atenei. Cresce dunque il numero di soggetti che potranno presentare i loro progetti: 800 quelli pervenuti in questi anni con l’assegnazione di oltre 300 mila euro a decine di amministrazioni e realtà pubbliche italiane per la realizzazione di idee innovative e di sviluppo del territorio.

Soddisfatto il vicepresidente Osvaldo Napoli: “Il Premio ANCI Innovazione e Sviluppo, partendo dal Piemonte, ha saputo divenire per i nostri Comuni, un punto di riferimento importante nell’erogazione di fondi e servizi ai territori per la realizzazione di progetti innovativi. Rinnoviamo l’impegno di Anci al fianco dei comuni per uno sviluppo sostenibile, efficiente ed efficace delle comunità. L’Associazione, con questa iniziativa, si dimostra all’avanguardia con un modello d’innovazione culturale che punta ad aumentare i servizi resi alla cittadinanza e alle imprese sui territori”.

Il vicepresidente Michele Pianetta ha evidenziato “l’orgoglio di aver creato e sostenuto negli anni questa iniziativa. Le cifre – ha detto – dimostrano che avevamo intercettato in modo lungimirante una necessità dei territori di crescita e diffusione della cultura dell’innovazione. Più di 800 progetti analizzati negli anni, più di 300 mila euro distribuiti ai comuni nei vari territori, 25 milioni di cittadini coinvolti: dati che sono lo specchio del successo di un’iniziativa unica, che realizza il vero spirito della nostra Associazione. Ringraziamo ANFoV per l’impegno, la professionalità e la capacità con cui, negli anni, ha gestito il Premio, portandolo al successo odierno”.

Stefano Ciccotti ha rimarcato che: “Le sfide tecnologiche hanno avuto accelerazioni importanti. Oggi sono le competenze avanzate e la capacità d’interpretare, a favore dei territori e delle attività produttive, le innovazioni tecnologiche, a fare la differenza. Siamo orgogliosi della crescita del Premio e ringraziamo Anci per la fiducia che ancora una volta ci ha dimostrato. ANFoV è pronta per le nuove sfide, connettendo la nostra esperienza, quella dei nostri associati, con le necessità di sviluppo della pubblica amministrazione del nostro Paese”.

Antonello Angeleri ha poi aggiunto: “Vorrei ringraziare tutte le realtà che anche quest’anno hanno dimostrato di credere in questa iniziativa: gli Enti che hanno dato il loro Patrocinio, le aziende che ci supportano e le Fondazioni che rinnovano il loro sostegno convinto al Premio. L’edizione 2025 del Premio, con l’introduzione di nuove categorie di premiati, l’apertura alle scuole e la sempre maggiore caratura nazionale dell’iniziativa, è solo l’inizio di una nuova importante avventura”.

Il bando di partecipazione aprirà martedì 2 aprile e sarà possibile candidarsi fino al 15 settembre 2025. I premi in palio, per un valore di oltre 50mila euro, sono destinati a: tutti i 7896 comuni italiani, alle pubbliche amministrazioni del Paese, alle unioni di organismi pubblici o enti pubblici italiani, agli istituti scolastici pubblici e agli atenei.

L’edizione 2025 del Premio, sull’onda del successo ottenuto, avrà una connotazione nazionale ancora più accentuata, coinvolgendo tutte le realtà pubbliche italiane in un evento, divenuto vero motore di sviluppo dell’innovazione, che avrà il suo apice con la proclamazione dei progetti vincitori nell’ambito dell’Assemblea annuale ANCI a Bologna dal 12 al 14 novembre 2025.

Per ogni informazione relativa alla composizione del progetto da presentare occorre compilare il modulo di candidatura che sarà disponibile a partire dal giorno 2 aprile sul SITO DEDICATO AL PREMIO.