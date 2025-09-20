L’intelligenza artificiale promette di trasformare radicalmente la pubblica amministrazione offrendo nuove opportunità per il miglioramento dei servizi pubblici e delle condizioni lavorative dei dipendenti, soprattutto nelle realtà più piccole. Se ne è parlato in occasione della riunione della Consulta Innovazione e Smart Cities di ANCI Piemonte, svoltasi a Cuneo nella sala conferenze della Fondazione CRC.

Si tratta del primo appuntamento di un percorso che toccherà i capoluoghi piemontesi, con l’obiettivo di raccogliere istanze e necessità dei territori. Nel corso dell’evento, è stato presentato in anteprima nazionale l’Osservatorio italiano sull’Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione, progettato interamente da ANFoV, Associazione nazionale con sede a Torino, che da più di 40 anni riunisce alcuni dei maggiori soggetti imprenditoriali ed istituzionali italiani che si occupano d’innovazione tecnologica, digitale e delle comunicazioni.

Durante l’incontro, il coordinatore dell’Osservatorio, Achille De Tommaso, fisico elettronico di fama internazionale e fondatore di aziende come Colt, infostrada, Nortel, Cable & Wireless Europa, Bell Canada Italia, Eurotech, Skylogic, ha illustrato i servizi che l’Osservatorio sull’IA per la Pubblica Amministrazione metterà in atto, candidandosi a diventare punto di riferimento nazionale per la PA locale.

A seguire la Consulta ha fatto il punto sull’edizione 2025 del Premio ANCI Innovazione e Sviluppo, che ogni anno mette in palio più di 50 mila euro in denaro e servizi per sostenere progetti innovativi realizzati dai comuni italiani. Il Premio ha una sezione dedicata specificatamente ai comuni del cuneese, grazie al prezioso patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, a cui è intitolato un premio speciale.

Per il presidente della Consulta Innovazione, Clelia Imberti: “Portare le riunioni sui territori, nelle città dove si concretizzano le necessità d’innovazione, è la strada giusta per realizzare in modo concreto il nostro obbiettivo di supportare la crescita al fianco delle comunità”. Soddisfatto il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta: “L’incontro di oggi, con l’indubbia qualità degli argomenti trattati, evidenzia l’impegno di ANCI Piemonte nell’accompagnare, fornendo opportunità e strumenti innovativi, i nostri comuni in quel percorso d’innovazione necessario e non rimandabile che ci richiede il contesto in cui viviamo. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ci ospita, e ANFoV per il prezioso supporto fornito”. Conclude il segretario Generale di ANFoV, Antonello Angeleri: “Con questo progetto potremo fornire alla Pubblica Amministrazione e ai Comuni italiani un punto di riferimento importante e uno strumento concreto per affrontare i processi d’innovazione che l’avvento dell’IA rende imprescindibili”.

Durante l’incontro sono intervenuti: