Importante confronto a Torino tra il sistema delle imprese edili regionali, le istituzioni e i rappresentanti della politica sul Testo unificato “Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo” che sta per approdare alla discussione parlamentare e che sarà lo spartiacque sulla possibilità di rendere realizzabili dismissioni pubbliche e riqualificazione di aree inutilizzate.

“Dalla dismissione alla valorizzazione: il nuovo scenario della rigenerazione urbana” questo il titolo del convegno organizzato dal Collegio Edile Aniem API Torino e ANCI Piemonte presso il Castello di Lucento – ha affrontato il contenuto del testo che è stato sottoposto al vaglio delle imprese. All’evento hanno partecipato Roberto Cotterchio (presidente Confapi Piemonte), Steven Giuseppe Palmieri (vicepresidente vicario ANCI Piemonte), Roberto Rosso (senatore della Repubblica e relatore del Testo unificato), Gianluca Vignale (assessore della Regione Piemonte), Michela Favaro (vicesindaca della Città di Torino), Licia Cinardi (vicepresidente API Torino e Collegio edile Aniem API Torino), Silvia Cavassa (vicepresidente all’Urbanistica di ANCI Piemonte), Linda Di Agostino (rappresentante di Accademia Piemonte).

“Il provvedimento – ha spiegato Marco Razzetti, Presidente del Collegio Edile Aniem API Torino – ha indubbiamente un forte carattere innovativo e l’obiettivo di incidere profondamente sugli interventi di rigenerazione urbana, sull’uso del suolo e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Il Ddl va di pari passo con altre iniziative assunte a livello locale, e va nella direzione giusta. Il punto cruciale di ogni i provvedimento che le istituzioni locali e nazionali devono adottare in tema di edilizia, rigenerazione urbana e urbanistica in generale, deve comunque essere uno solo: semplificare il più possibile le procedure e le regole da adottare. E’ inutile, anzi dannoso, pretendere di riformare senza creare automatismi e snellimenti che diversamente complicherebbero per l’ennesima volta la vita di imprese e cittadini con risvolti su investimenti ed occupazione”.

Soddisfazione è stata espressa dalla vicepresidente di ANCI Piemonte, Silvia Cavassa: ““Per trasformare la rigenerazione urbana in realtà, occorrono visione, risorse, formazione e semplificazione. Il testo unico sulla rigenerazione urbana definisce il quadro normativo e offre ai Comuni opportunità nuove e strumenti efficaci. Ai nostri enti spetta ora il compito di integrare il tema dello sviluppo urbano con quello dell’identità territoriale. In questo percorso, la formazione tecnica del personale diventa cruciale, grazie anche alla sinergia con la rete di API Torino”. Per il vicepresidente vicario Steven Giuseppe Palmieri: “La rigenerazione urbana è un tema di grande rilievo per gli enti locali. Con la scadenza del PNRR occorre reperire nuove risorse per gli enti locali, auspichiamo l’approvazione della bozza del testo unico e la trasformazione in legge affinché, i Comuni, assieme al Piano Casa e al Testo unico sull’edilizia e al di là delle bandiere politiche, possano avere strumenti certi ed efficaci per pianificare il futuro delle città”.

“La legge quadro sulla Rigenerazione urbana, di cui sono relatore al Senato, rappresenta una svolta per il futuro delle nostre città: una norma concreta, semplice e vicina ai cittadini, capace di cambiare davvero il volto dell’Italia. Un testo unico e chiaro che unifica otto proposte di legge, supera la frammentazione normativa e mette finalmente a disposizione dei Comuni strumenti efficaci per riqualificare quartieri, fermare il consumo di suolo, recuperare aree degradate e restituire sicurezza e qualità della vita”, ha quindi dichiarato il senatore Roberto Rosso, relatore del Ddl, presente all’incontro.

Il provvedimento, negli intenti dei promotori affronta in modo strutturato anche il tema delle dismissioni del patrimonio pubblico, definendo criteri, modalità operative e tempistiche più chiare per il recupero e il riuso degli immobili non utilizzati o sottoutilizzati, con importanti ricadute sullo sviluppo dei territori.