I modelli di esternalizzazione dei piccoli Comuni piemontesi saranno al centro del seminario dal titolo “Fuori dal Comune” organizzato da IFEL, ANCI Piemonte, Città Metropolitana e Centro interuniversitario “Giorgio Lombardi” per mercoledì 11 marzo 2026. L’esternalizzazione rappresenta una strategia fondamentale per sopperire alla scarsità di risorse umane e finanziarie, che affligge soprattutto le realtà minori.
I lavori si apriranno alle ore 16:30, nella sala panoramica al XV piano del palazzo della Città metropolitana di Torino, con gli interventi del presidente IFEL e sindaco di Novara Alessandro Canelli, del presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino, del presidente del Centro Studi “Giorgio Lombardi” Michele Rosboch e del vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.
A seguire sono previsti l’intervento del direttore generale IFEL, Pierciro Galeone e la presentazione tecnica dello studio sui modelli di esternalizzazione nei piccoli comuni piemontesi.
La giornata si concluderà con una tavola rotonda moderata dalla presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi, che vedrà il confronto tra esperti e accademici tra cui Giovanni Baggero, Domenico Carbone, Maria Teresa Polito, Silvana Secinaro e Lara Panfili di ANCI.
Per partecipare è necessario iscriversi A QUESTO LINK