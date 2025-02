A seguito dell’evento tenutosi lo scorso 14/2, per il quale vi ringraziamo ancora per la partecipazione, su indicazione del Vicepresidente con delega alle Politiche urbanistiche, sviluppo del territorio ed edilizia privata, Silvia Cavassa, siete invitati a partecipare alla riunione di insediamento della Consulta che si terrà venerdì 28 febbraio alle ore 10:00 in presenza presso la sala polivalente del Centro Congressi di Rivoli in Via Dora Riparia n. 2 https://www.comune.rivoli.to.it/Vivere-il-comune/Luoghi/Centro-Congressi-del-Comune-di-Rivoli

al fine di discutere del seguente Ordine del giorno: