Pubblichiamo l’avviso ForsAM XIV, il corso di formazione specialista in Amministrazione municipale prorogato al 15 giugno 2026, e il relativo calendario delle lezioni.
Entro le ore 10:00 del 22 giugno 2026 ci si può inoltre candidare alla nuova proposta formativa di PUBLICA dedicata ai non laureati, l’EssAM, un corso di esperienze specialistiche in Amministrazione municipale della durata di 6 mesi. Il percorso formativo si articola in aree tematiche quali il diritto amministrativo, la finanza locale gli strumenti di finanziamento e SPL che saranno affrontate in logica interdisciplinare.
I due percorsi sono dedicati a sindaci, assessori, presidenti dei consigli comunali, consiglieri comunali, assessori, consiglieri di circoscrizione/municipio, presidenti e assessori di Unioni di Comuni in carica al momento della presentazione della domanda che abbiano un’età massima di 35 anni (che non abbiano compiuto 36 anni al momento di compilazione della domanda di partecipazione).
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