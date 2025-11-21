L’ANCI nazionale promuove un importante incontro tecnico-istituzionale dedicato ai contributi economici destinati alle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, accessibili fino al 31 dicembre 2025.
L’evento si terrà online lunedì 24 novembre, dalle ore 11:30 alle 13:30, con la partecipazione dei referenti del Dipartimento della Protezione Civile e delle Regione. Al centro del webinar gli adempimenti formali e le prerogative necessarie per accedere alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per la Protezione Civile e destinate ad attività di formazione e, in generale, al potenziamento della capacità operativa degli enti interessati.
Un momento di approfondimento sarà riservato all’innovativa Misura cd. “Mista”, specificamente concepita per supportare, attraverso il volontariato, la pianificazione delle attività di protezione civile da parte dei Comuni.
Per partecipare al webinar è necessario compilare il form ANCI a questo LINK entro le ore 14:30 del 21 novembre 2025. È inoltre possibile inviare quesiti di natura tecnica all’indirizzo di posta elettronica areasicurezza@anci.it.