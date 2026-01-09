E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti normativi, il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3932 del 12 dicembre 2025, relativo all’adozione delle Indicazioni operative per la formazione dei tecnici e del personale della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e dei professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi per la valutazione speditiva dell’impatto, il censimento dei danni e il rilievo dell’agibilità delle strutture post evento e delle Indicazioni operative per la formazione del volontariato di protezione civile e dei funzionari delle amministrazioni pubbliche per le attività di salvaguardia dei beni culturali in ambito di protezione civile.

I nuovi documenti sostituiscono integralmente le precedenti Indicazioni operative diramate con nota prot. n. POST/57046 del 29 ottobre 2020 e i “Requisiti minimi per la formazione del volontariato di protezione civile e dei funzionari delle amministrazioni pubbliche in materia di salvaguardia dei beni culturali”, di cui alla nota prot. n. 22409 del 29 aprile 2019.

Il testo del decreto è disponibile al seguente LINK: https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-n-3932-del-12-dicembre-2025