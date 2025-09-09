Martedì 16 settembre, alle ore 17:30, nella suggestiva cornice del Castello di Lucento, sarà presentato il protocollo di intesa tra ANCI Piemonte e API Torino.

L’accordo dà avvio a una collaborazione strategica tra l’associazione dei Comuni piemontesi e le Piccole e Medie Imprese della Provincia di Torino, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle imprese e del territorio.

All’incontro interverranno il presidente di API Torino Fabrizio Cellino, il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e la vicepresidente di ANCI Piemonte Silvia Cavassa.

Linda Di Agostino (Capofila Accademia Piemonte), presenterà il nuovo strumento elaborato dalla Regione Piemonte per consentire alle imprese di ottenere contributi a fondo perduto per formare il proprio personale.

L’evento è aperto alle aziende associate all’API e ai sindaci del territorio previa iscrizione A QUESTO LINK. I posti disponibili sono limitati.