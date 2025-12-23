Il GSE ha pubblicato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025.

Il Conto Termico 3.0 sostiene interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 900 milioni di euro annui, suddivisa in 400 milioni di euro destinati alle Pubbliche Amministrazioni, inclusi i Comuni e 500 milioni di euro riservati ai soggetti privati.

Gli incentivi sono erogati in conto capitale, con una copertura fino al 65% delle spese ammissibili.

Le Regole Operative chiariscono in modo puntuale le opportunità per i Comuni, definendo gli interventi incentivabili sugli edifici pubblici, le modalità di accesso agli incentivi – sia tramite accesso diretto sia tramite prenotazione – e le procedure di erogazione dei contributi. Per le Pubbliche Amministrazioni è inoltre prevista la possibilità di accedere a un contributo anticipato per la redazione delle diagnosi energetiche, a supporto della programmazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico.

Particolare rilievo assume la previsione secondo cui l’incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per: a) interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale b) interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche.

Vieni inoltre specificato che le Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di interventi ammissibili al Conto Termico su edifici ricadenti nei comuni del cratere sisma 2016 di cui al Decreto-legge n. 189 del 2016, possono avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione, in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 4 quinquies, comma 1, della legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto[1]legge n. 181/2023.

Le Regole Operative disciplinano infine il regime transitorio rispetto alla precedente disciplina e le modalità operative nella fase di avvio del nuovo Portaltermico. In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Per maggiori informazioni: https://www.gse.it/servizi-per-te/news/conto-termico-3-0-pubblicate-le-regole-applicative