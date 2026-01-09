È stato pubblicato sul sito del MIT il decreto dirigenziale n. 445 del 02/12/2025 recante “Modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse relative al II quinquennio di applicazione del Piano Strategico della mobilità sostenibile (2024-2028) del DI n° 81 del 14/02/2020 nonché le disposizioni per il completamento del I quinquennio di tutto il PSNMS (2019-2023)”.
Il decreto all’articolo 18 detta la disciplina per la rendicontazione del I quinquennio anche per i Comuni e le Città metropolitane.
Il testo del decreto è disponibili al seguente LINK.