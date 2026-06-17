Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto che autorizza il primo scorrimento delle graduatorie relative all’Avviso del 26 novembre 2025 dedicato all’adeguamento alla normativa antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico.
Il provvedimento consente il finanziamento di ulteriori interventi per un importo complessivo pari a 40.256.536 euro, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle Regioni che, sulla base delle risorse disponibili previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2026, risultano integralmente finanziabili.
Il decreto è corredato dai relativi elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, distinti tra:
- interventi di adeguamento alle norme antincendio;
- interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Il Ministero precisa inoltre che ulteriori interventi potranno essere autorizzati con successivo decreto direttoriale, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili.
La misura si inserisce nel quadro delle azioni volte a migliorare i livelli di sicurezza del patrimonio scolastico nazionale, sostenendo gli enti locali proprietari degli edifici nell’attuazione degli interventi necessari per garantire ambienti scolastici sempre più sicuri e adeguati.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
AVVISO PIANO ANTINCENDIO E INTERVENTI URGENTI
DECRETO