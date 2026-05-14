Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un Avviso rivolto ai Comuni e Ambiti territoriali sociali (ATS) finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per la selezione di assistenti sociali da assumere a valere su risorse già disponibili per tale finalità.

L’iniziativa è volta a garantire il raggiungimento del livello essenziale dei servizi sociali (LEPS), introdotto dall’articolo 1, comma 797 e seguenti della legge n. 178/2020, definito da un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un assistente sociale ogni 4.000 abitanti.

L’avviso si inserisce nell’azione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volta a sostenere i Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali nel progressivo rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali, attraverso una procedura concorsuale nazionale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato presso i Comuni e gli ATS. L’obiettivo è quello di incrementare la capacità di presa in carico dei servizi sociali e garantire il raggiungimento del LEPS.

La manifestazione di interesse consente ad ogni singolo Comune o ATS di comunicare il numero di assistenti sociali che si impegna ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, avvalendosi del concorso nazionale e utilizzando a tal fine le risorse finanziarie di cui dispone.

Sono ammessi a presentare istanza, tramite l’ente capofila dell’Ambito:

gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), così come definiti dalla Legge n. 328/2000 e censiti nel Registro degli ATS;

i Comuni in forma singola, con delega all’ATS di riferimento.

Le richieste di adesione devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma SIOSS, attiva dall’8 maggio all’11 settembre 2026. Per ulteriori informazioni si rimanda alle modalità di presentazione dell’istanza delineate nell’Avviso.

Per ulteriori informazioni scrivere a avvisoAS@lavoro.gov.it, indicando nell’oggetto: “Manifestazione Interesse – Assistenti sociali”.

Per saperne di più: