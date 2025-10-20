Nell’ambito delle iniziative di Publica, Scuola Anci per giovani amministratori under 35 pubblichiamo l’avviso di selezione per la partecipazione al Seminario tematico residenziale dal titolo “Governare lo sviluppo delle aree fragili: politiche giovanili e impianti sportivi” che si terrà a l’Aquila dal 20 al 22 novembre 2025.
Il Seminario ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici e teorici per valorizzare l’impiantistica sportiva come leva di crescita economica, attrattività territoriale e imprenditoria giovanile.
C’è tempo fino alle ore 12:00 del 5 novembre per presentare la candidatura compilando l’apposito form.