Gaetano Manfredi intervenendo alla “Dobbiamo fare in modo che i cittadini raccolgano sempre meglio e paghino sempre meno”. Lo ha detto il presidente ANCIintervenendo alla presentazione del XV Rapporto Banca Dati ANCI-CONAI 2025 sulla raccolta differenziata dei materiali da imballaggio, nell’ambito di Green Med Expo & Symposium a Napoli.

Nel suo intervento Manfredi ha definito il rinnovo dell’Accordo quadro ANCI-CONAI “un punto di partenza” per rafforzare un sistema che coinvolge Comuni, consorzi, imprese e cittadini. “Il tema del riciclo e dell’economia circolare riguarda un interesse generale del Paese e dell’Europa”, ha spiegato. “Ridurre l’uso delle materie prime e costruire sistemi di raccolta sempre più sostenibili significa avere un modello complessivamente più avanzato dal punto di vista ambientale ed economico”.

Per il presidente ANCI, il sistema della raccolta differenziata richiede un sostegno più forte anche da parte delle istituzioni nazionali. “Serve il contributo di tutti, a partire dal Governo nazionale”, ha osservato, richiamando il tema della sostenibilità economica della filiera e della valorizzazione della cosiddetta “materia seconda”.