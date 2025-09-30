Anci, in collaborazione con REAS – Salone Internazionale dell’Emergenza, organizza il convegno “Mutuo soccorso fra Comuni in emergenza – Colonna Mobile Enti Locali: attività di continuità amministrativa a supporto delle emergenze”, che si terrà a Montichiari (BS), venerdì 3 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle 13.30.
L’iniziativa intende valorizzare l’esperienza della Colonna Mobile degli Enti Locali come strumento fondamentale per garantire la continuità amministrativa nei contesti emergenziali, promuovendo al contempo un confronto diretto tra amministrazioni comunali, esperti di protezione civile e istituzioni nazionali.
Il programma prevede gli interventi di sindaci, dirigenti comunali e responsabili di protezione civile provenienti da diverse città italiane, insieme ai rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e di ANCI, per condividere buone pratiche, illustrare procedure operative e discutere le prospettive di sviluppo del modello di supporto intercomunale.
La partecipazione è gratuita. Per accedere all’evento è necessario registrarsi al seguente link: Iscrizione online
Il convegno rappresenta un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra enti locali e istituzioni centrali, consolidando la capacità del sistema Paese di affrontare le emergenze in maniera coordinata ed efficace.
Scarica il programma dell’evento