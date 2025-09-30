È stata avviata la piattaforma dell’Osservatorio sulle buone pratiche di protezione civile, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze più efficaci nel settore. Questa prima edizione della raccolta è dedicata al Sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico, che nel 2024 celebra il suo ventesimo anniversario. L’Osservatorio, istituito con Direttiva del 7 dicembre 2023, punta a raccogliere e monitorare esperienze di valore per migliorare il sistema di protezione civile. L’iniziativa mira a creare un luogo di confronto in cui amministrazioni ed enti locali possano condividere soluzioni operative e metodologie innovative. Le esperienze significative potranno essere presentate tramite la piattaforma online entro il 30 aprile 2025, compilando una scheda digitale e registrandosi al sistema. Le buone pratiche devono essere state applicate con successo o testate in contesti esercitativi da almeno un soggetto del Servizio Nazionale. In caso contrario, non potranno essere acquisite dalla piattaforma. Nella pagina dedicata del sito del Dipartimento della Protezione Civile è disponibile anche un manuale utente per facilitare la procedura. Per maggiori informazioni e per partecipare alla raccolta, visitare: Osservatorio sulle buone pratiche di protezione civile

Anci, in collaborazione con REAS – Salone Internazionale dell’Emergenza, organizza il convegno “Mutuo soccorso fra Comuni in emergenza – Colonna Mobile Enti Locali: attività di continuità amministrativa a supporto delle emergenze”, che si terrà a Montichiari (BS), venerdì 3 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle 13.30.

L’iniziativa intende valorizzare l’esperienza della Colonna Mobile degli Enti Locali come strumento fondamentale per garantire la continuità amministrativa nei contesti emergenziali, promuovendo al contempo un confronto diretto tra amministrazioni comunali, esperti di protezione civile e istituzioni nazionali.

Il programma prevede gli interventi di sindaci, dirigenti comunali e responsabili di protezione civile provenienti da diverse città italiane, insieme ai rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e di ANCI, per condividere buone pratiche, illustrare procedure operative e discutere le prospettive di sviluppo del modello di supporto intercomunale.

La partecipazione è gratuita. Per accedere all’evento è necessario registrarsi al seguente link: Iscrizione online

Il convegno rappresenta un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra enti locali e istituzioni centrali, consolidando la capacità del sistema Paese di affrontare le emergenze in maniera coordinata ed efficace.

Scarica il programma dell’evento

 

