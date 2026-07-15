Presentata alla Camera dei Deputati la Relazione annuale 2026 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Tra i principali strumenti di prossimità dell’Autorità, la Relazione evidenzia il ruolo svolto dai Co.re.com., che rappresentano uno dei punti di riferimento territoriale per la tutela degli utenti, la gestione delle procedure di conciliazione tra cittadini e operatori delle comunicazioni elettroniche, il monitoraggio della comunicazione politica e istituzionale durante le campagne elettorali e le attività di educazione ai media e di alfabetizzazione digitale. Nel corso del 2025 i Comitati hanno inoltre proseguito le iniziative rivolte alle scuole e ai giovani sui temi della cittadinanza digitale e dell’uso consapevole delle piattaforme online. Per gli Enti Locali, i Co.re.com. rappresentano un interlocutore strategico sia nella tutela dei cittadini sia nelle attività di supporto alla corretta comunicazione istituzionale, oltre che un partner naturale per iniziative dedicate alla sicurezza digitale, alla prevenzione della disinformazione e all’educazione all’utilizzo consapevole dei media.

La Relazione ha inoltre dedicato uno specifico approfondimento al servizio postale, sottolineandone il valore quale infrastruttura essenziale per la coesione territoriale. L’Autorità conferma l’attenzione al mantenimento della qualità del servizio universale e al monitoraggio dell’accessibilità delle prestazioni, con particolare riferimento ai territori periferici, montani e alle aree interne, dove la presenza degli uffici postali continua a rappresentare un presidio fondamentale per cittadini, imprese e amministrazioni locali.

I due temi si inseriscono nel più ampio quadro delineato da AGCOM, che individua nella trasformazione digitale, nella tutela degli utenti e nella riduzione dei divari territoriali alcune delle principali sfide per il sistema delle comunicazioni, con ricadute sempre più rilevanti anche per gli enti locali.