“Prendiamo atto con soddisfazione dell’avvio dei lavori del Comitato tecnico in materia di ISEE, istituito presso il Ministero della Salute lo scorso mese di luglio. Più volte, assieme ad ANCI nazionale, abbiamo sollecitato l’attivazione di un tavolo di confronto sull’argomento, facendoci portavoce delle istanze pervenute dai territori”.

Lo afferma Vincenzo Andrea Camarda, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega al Welfare, dopo che il Ministero della Salute ha dato il via all’interlocuzione con i soggetti interessati, contattando anche il coordinamento degli enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi.

Obiettivo del comitato tecnico, di cui fanno parte Regioni, Comuni, ANCI, Ministero dell’università e della ricerca, Ministero dell’economia e delle finanze e Dipartimento per le politiche della famiglia, è quello di favorire la revisione complessiva della normativa ISEE all’insegna dell’equilibrio e della sostenibilità. Proprio ANCI aveva sostenuto la necessità di istituire un tavolo di confronto in sede di Conferenza Unificata.

“Il lavoro congiunto delle istituzioni e degli enti locali – sottolinea Camarda – rappresenta un passaggio fondamentale per garantire un sistema ISEE più equo e sostenibile, in grado di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini e delle comunità. ANCI Piemonte presidia la questione e prosegue nel suo impegno a supporto degli Enti locali, contribuendo a fare sintesi dei bisogni delle comunità locali e offrendo, come sempre, pieno supporto nella fase di consultazione oltre che nella predisposizione di atti e di documenti”.

“Grazie al Governo e al Ministro Schillaci per aver mantenuto un impegno preso con i Comuni per i cittadini – afferma il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino -. Assicurare una maggiore equità e sostenibilità del sistema e affrontare in maniera specifica la questione della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in ambienti residenziali a ciclo continuativo è la missione del comitato e noi siamo pronti a impegnarci”.