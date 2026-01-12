Rigenerazione urbana, mobilità attiva e qualità dell’aria saranno al centro dell’incontro che si terrà giovedì 29 gennaio, dalle ore 9 alle 17, nel Grattacielo Regione Piemonte a Torino.
Si tratta di un tema particolarmente caro alla Regione Piemonte che ha recentemente investito 30 milioni di euro sulla rigenerazione urbana e sulla transizione ecologica.
L’incontro del prossimo 29 gennaio è dedicato ai Comuni piemontesi beneficiari della misura FESR “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti” di prossima uscita e sarà l’occasione per:
- presentare il quadro delle politiche regionali per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane;
- illustrare la nuova misura FESR “Città rigenerative: strategie integrate per la mobilità urbana attiva e la qualità dell’aria”;
- avviare un percorso di accompagnamento e confronto operativo con i Comuni, attraverso momenti di dialogo con esperti e un workshop interattivo.
Vista l’importanza dell’evento, per consentire una corretta organizzazione dell’evento, è necessario registrare la partecipazione A QUESTO LINK. A seguito della registrazione verranno trasmesse tutte le informazioni di dettaglio.