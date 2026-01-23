“Dalla dismissione alla valorizzazione: il nuovo scenario della rigenerazione urbana” è il titolo dell’incontro organizzato da API, Collegio edile e ANCI Piemonte il prossimo 6 febbraio a Torino.

Al centro del dibattito il Testo unificato “Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo”, una riforma destinata ad incidere profondamente sugli interventi di rigenerazione urbana, sull’uso del suolo e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato.

Il provvedimento legislativo, in arrivo al Senato, affronta in modo strutturato anche il tema delle dismissioni del patrimonio pubblico, definendo criteri, modalità operative e tempistiche più chiare per il recupero e il riuso degli immobili non utilizzati o sottoutilizzati, con importanti ricadute sullo sviluppo dei territori.

L’incontro intende approfondire i contenuti della riforma e favorire il confronto tra imprese e rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e comunali, per comprendere indirizzi normativi, strumenti attuativi e opportunità operative. Nel corso dell’evento, sono previsti gli interventi del vicepresidente vicario di ANCI Piemonte Steven Giuseppe Palmieri e della vicepresidente con delega all’Urbanistica, Sviluppo del territorio ed Edilizia Privata Silvia Cavassa.

Durante l’incontro sarà, inoltre, presentata Accademia Piemonte il nuovo strumento della Regione Piemonte che permette alle imprese di ottenere contributi a fondo perduto per formare il proprio personale.

Appuntamento venerdì 6 febbraio, dalle ore 9;30 alle ore 11:30 al Castello di Lucento, in Via Pianezza 123, previa ISCRIZIONE A QUESTO LINK.

La partecipazione è gratuita e il programma dell’incontro è disponibile cliccando QUI.