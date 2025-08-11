È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno il Comunicato del 7 agosto 2025, nel quale vengono riportate le indicazioni ai fini della presentazione delle istanze di trasferimento per i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019 (M5C2I2.1 – Rigenerazione Urbana).
Il Comunicato fa seguito al Decreto del 3 marzo 2025 ed alla relativa sistemazione delle fonti di finanziamento (RRF/STATO) su REGIS. Nel comunicato si riportano le modalità di richiesta di trasferimento da seguire sulla base delle diverse possibili fonti di finanziamento dei progetti (RRF, FOI, Stato, cofinanziamento).