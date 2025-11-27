Si comunica che il termine, inizialmente previsto per le ore 12:00 del giorno Lunedì 24 Novembre 2025, per partecipare alla rilevazione dei dati utili al monitoraggio dell’incremento retributivo stimato per l’anno 2025 (dati a preventivo) relativo al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità/TPL) del triennio 2024-2026, è eccezionalmente prorogato alle ore 12:00 del giorno Lunedì 1 Dicembre 2025.
Rinnovo contratti autoferrotranvieri: rilevazione prorogata alle 12.00 del 1 dicembre