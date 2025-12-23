Il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF) ha pubblicato una nota tecnica dedicata ai Comuni: l’integrazione della rimozione di briglie e sbarramenti non più funzionali negli strumenti di pianificazione rappresenta una scelta strategica per la sicurezza del territorio e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche.

Lungo i corsi d’acqua si riscontra spesso una densa presenza di opere idrauliche come briglie, soglie, traverse e difese spondali. Molte di queste strutture risultano oggi obsolete o presentano un degrado strutturale tale da richiedere ingenti investimenti per la manutenzione o il rifacimento. Tuttavia, tali interventi non garantiscono necessariamente una riduzione del rischio idraulico e possono comportare impatti ambientali significativi.

Le raccomandazioni del CIRF evidenziano come la rimozione strategica di queste barriere o l’arretramento delle difese spondali permetta di conciliare molteplici obiettivi amministrativi:

Riduzione degli oneri di manutenzione: la dismissione di opere non più utili permette di ottimizzare la spesa pubblica nel lungo periodo.

Mitigazione del rischio alluvioni: il ripristino della dinamica naturale dei sedimenti e della connettività fluviale migliora la risposta del territorio agli eventi estremi.

Adempimento normativo: l’allineamento con il futuro Piano Nazionale di Ripristino della Natura e le Direttive Europee (Acque e Alluvioni).

Nonostante i Comuni non abbiano competenze dirette sulla gestione di ogni sbarramento, il loro ruolo è centrale nella fase di pianificazione e coordinamento:

Pianificazione locale: integrare la dismissione degli sbarramenti nei Piani Urbanistici, nei Piani di Protezione Civile e nei Piani di Adattamento Climatico. Sinergia istituzionale: attivare tavoli tecnici con Regioni, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica ed Enti Parco per il supporto tecnico ed economico. Coerenza con il PNACC: gli interventi sono in linea con le azioni 212 e 267 del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, volte a ripristinare le funzioni ecosistemiche e la resilienza dei sistemi fluviali.

Il documento suggerisce un iter che prevede studi di fattibilità per verificare i benefici idraulici, processi autorizzativi (VIA, VINCA) e percorsi partecipativi con la cittadinanza per condividere gli obiettivi di sicurezza e riqualificazione ambientale dell’intervento.

Approfondimenti: