È stato pubblicato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica l’avviso “Risorse in Comune”. L’Avviso, che ha una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, è promosso in collaborazione con i partner istituzionali Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e Formez PA, ed è finanziato nell’ambito della Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa”, Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro” del PNRR. L’Avviso è aperto fino al 10 dicembre 2025 ed è rivolto a tutti i Comuni italiani con popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti per l’acquisto di hardware e software innovativi; l’introduzione di arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro; l’adozione di modelli organizzativi volti alla valorizzazione del capitale umano e alla riqualificazione degli ambienti lavorativi.

Tutte le informazioni sono disponibili QUI