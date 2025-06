“A Vercelli abbiamo avviato un percorso importante che crediamo possa favorire un confronto costruttivo su questioni di grande interesse e attualità per il sistema degli enti locali. In particolare, abbiamo parlato di commercio ambulante e di distretti commerciali, con particolare riguardo alle novità di carattere normativo e organizzativo che stanno profondamente cambiando il volto delle nostre città”

Così il presidente della Consulta Attività produttive e Sviluppo economico di ANCI Piemonte, Roberto Cavallo, a margine della seconda riunione del rinnovato organismo dell’associazione, svoltasi nel capoluogo eusebiano. Incontri itineranti, quelli delle Consulte ANCI, che rispondono all’obiettivo di dare ascolto ai territori, in linea con la mission tratteggiata negli ultimi mesi dal nuovo direttivo regionale.

“Dall’incontro – spiega Cavallo – è emersa con forza la necessità di rafforzare la sinergia tra il commercio in sede fissa e quello itinerante, in un’ottica di integrazione capace di superare contrapposizioni inutili. I Comuni, grazie alla conoscenza diretta del territorio, possono offrire un contributo fondamentale nell’indirizzare le politiche regionali e nazionali ma occorrono collaborazione e armonia. Con la Consulta, ci impegneremo per supportare concretamente le amministrazioni locali, aiutandole, per esempio, a intercettare le opportunità offerte dai prossimi bandi regionali”.

Per la vicepresidente di ANCI Piemonte Elena Piastra: “Il lavoro della Consulta si dimostra sempre più strategico per accompagnare i Comuni nella gestione delle sfide economiche locali. Il commercio, in tutte le sue forme, va sostenuto e ripensato in un’ottica di sistema. Essere presenti fisicamente nelle città del Piemonte, come a Vercelli, ci permette di ascoltare le esigenze reali dei territori. Attraverso il confronto continuo – prosegue Piastra – possiamo costruire strumenti più efficaci e condivisi per gestire questioni di cruciale importanza per il sistema degli Enti locali”.

Alla riunione della V Consulta ha partecipato anche il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino. “Con l’incontro di oggi – ha sottolineato il presidente – tocchiamo il cuore del nostro Piemonte: il commercio e lo sviluppo economico. Il nostro obiettivo è quello di realizzare un lavoro mirato, che porti sempre più opportunità di ricaduta e di sviluppo dei nostri territori, favorendo la sinergia tra i Comuni più grandi e quelli più piccoli. Buon lavoro al presidente Roberto Cavallo, amico di lunga data, che ritrovo con molto piacere proprio a Vercelli. Da qui – conclude il presidente Gilardino – colgo l’occasione per sottolineare come ANCI voglia essere presente e itinerante, non stanziale, perché incontrare e coinvolgere gli amministratori significa comprendere le necessità e impegnarsi a superarle”.