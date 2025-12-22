“I Consigli Comunali rappresentano il cuore pulsante della democrazia di prossimità e sono l’espressione più diretta del mandato elettorale dei cittadini. Con questa iniziativa rinnoviamo la richiesta di un riconoscimento pieno e concreto del ruolo fondamentale dei consigli comunali e dei loro presidenti”. Lo ha detto il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, in occasione della Conferenza regionale dei presidenti dei Consigli comunali, organizzata da ANCI Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio comunale di Torino, svoltasi venerdì 19 dicembre in Sala Rossa a Palazzo di Città. “Il nostro impegno – ha proseguito Gilardino – si tradurrà in proposte e iniziative concrete, ad ogni livello e su più tavoli, con l’obiettivo di garantire un’amministrazione locale sempre più efficiente, concreta e democratica”.

Presenti quasi 40 presidenti di Consigli comunali piemontesi che, dopo un dibattito partecipato, hanno approvato all’unanimità il Regolamento del Coordinamento regionale dei presidenti dei Consigli comunali, organismo che formulerà proposte operative, tecnico-politiche e di indirizzo riguardanti le assemblee elettive municipali, partecipando inoltre alla definizione di percorsi formativi e progetti associativi. Al Coordinamento spettano inoltre la promozione del confronto tra presidenti e consiglieri/e, la proposta di candidatura del coordinatore/coordinatrice regionale (carica rivestita dalla presidente del consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, che ha coordinato i lavori), con il compito di rappresentare l’organismo nell’ambito dell’ANCI nazionale e regionale.

Il Coordinamento provvede inoltre all’elezione dei delegati e delegate al Coordinamento nazionale ANCI dei presidenti dei Consiglio comunali.

Il coordinamento fa capo a un Comitato esecutivo, nominato dalla coordinatrice regionale Grippo, di cui fanno parte il vicecoordinatore vicario Romano Lavarino (Vercelli) e la vicecoordinatrice Alice De Ambrogi (Verbania), eletti ufficialmente nel corso dell’incontro in Sala Rossa.

“Si è trattato di un importante momento di confronto democratico, tra presidenti di assemblee elettive con differenti orientamenti politici ma assolutamente concordi nel voler rilanciare la visibilità istituzionale e il ruolo decisivo dei Consigli comunali nelle attività politico-amministrative delle rispettive municipalità”, ha commentato la presidente del Consiglio comunale della Città di Torino, Maria Grazia Grippo. “Il regolamento approvato consentirà di ottimizzare le attività del Coordinamento tra i presidenti e le presidenti, nell’interesse di un più efficace funzionamento delle assemblee consiliari, con positive ricadute per tutte le comunità locali. Il nuovo Comitato esecutivo – ha concluso Grippo – rappresenta in questo senso una garanzia di continuità nella realizzazione di questo impegno”.