Si terrà il prossimo 13 febbraio 2026 l’evento formativo e di confronto intitolato “Accrual e bilancio d’esercizio 2025: Adempimenti, strumenti e scelte organizzative”. L’incontro, inserito nel percorso “Road to Accrual”, è organizzato con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e di ANCI Piemonte, in collaborazione con partner tecnici e accademici.

L’evento avrà luogo presso la Sala panoramica del 15° piano della Città metropolitana di Torino (Corso Inghilterra n.7), con inizio lavori previsto per le ore 9:00.

L’obiettivo della giornata è approfondire le tematiche legate alla riforma della contabilità pubblica, con un focus specifico sugli adempimenti e le scelte organizzative necessarie per gli Enti Locali.

Dopo i saluti istituzionali di Jacopo Suppo (Vicesindaco Città Metropolitana di Torino) e Davide Gilardino (Presidente ANCI Piemonte), si alterneranno interventi tecnici di alto profilo:

Dott. Matteo Barbero, Direttore Finanziario Città Metropolitana di Torino;

Dott. Antonio Marco D’Acri, Dirigente finanziario del Comune di Beinasco;

Prof. Iacopo Cavallini, Professore di Economia aziendale presso l’Università di Pisa.

L’evento è gratuito e in presenza.

Per partecipare è richiesta la prenotazione online attraverso la pagina dedicata: www.anci.piemonte.it/13feb26.

Locandina Accrual PA - Convegno - Accrual e bilancio d esercizio 2025 - TORINO