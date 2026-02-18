Oltre 100 partecipanti al convegno “Accrual e bilancio d’esercizio 2025: Adempimenti, strumenti e scelte organizzative”, che si è svolto nella Sala Panoramica della Città Metropolitana di Torino, al 15° piano di Corso Inghilterra.

L’evento, tappa fondamentale del percorso formativo “Road to Accrual”, è stato organizzato da ANCI Piemonte con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, per fare luce sulla complessa riforma della contabilità pubblica che interesserà gli Enti Locali nei prossimi anni. Come sottolineato durante l’incontro, il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale rappresenta una svolta epocale per le Pubbliche Amministrazioni italiane, prevista dal PNRR (Riforma 1.15 PNRR) per armonizzare i sistemi di bilancio pubblici, valorizzare il patrimonio degli Enti e allinearsi agli standard internazionali IPSAS.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali di Jacopo Suppo, vicepresidente ANCI Piemonte e vicesindaco della Città Metropolitana di Torino. Nei vari interventi, gli esperti hanno ribadito la complessità della sfida. Si tratta di una vera e propria “migrazione culturale” che impone un cambio di mentalità radicale: nei prossimi anni, gli enti locali saranno chiamati a fare i conti con una visione aziendalistica destinata a soppiantare la vecchia impostazione giuridico-finanziaria tipica della PA-

La strada verso l’Accrual è tracciata: un percorso lungo e impegnativo, ma necessario per una PA più moderna, trasparente ed efficiente. ANCI Piemonte ha rinnovato il proprio impegno nel fornire gli strumenti necessari per affrontare questo percorso di lungo periodo, che richiede non solo nuove competenze tecniche ma anche un supporto organizzativo costante.

L’ufficio stampa di ANCI Piemonte ha intervistato il vicepresidente Jacopo Suppo, il professor Iacopo Cavallini (Università di Pisa), il dottor Matteo Barbero (Città Metropolitana di Torino) e il dottor Antonio Marco D’Acri (Comune di Beinasco).

Le interviste sono pubblicate sul canale YouTube dell’associazione.

