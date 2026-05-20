La Fondazione IFEL ha predisposto una nota di approfondimento per i Comuni dedicata alla rottamazione quinquies, le cui regole sono contenute nella legge di conversione del decreto fiscale (Dl 38/2026), in corso di approvazione definitiva alla Camera.
Nella nota, si sottolineano le criticità legate alla prossima tornata elettorale e si chiede di valutare il rinvio del termine ultimo per l’adesione dal 30 giugno al 31 luglio 2026, almento per i 980 Comuni.
IFEL ha inoltre predisposto uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione.