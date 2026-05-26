È stato sottoscritto oggi a Roma il nuovo Accordo di Programma tra ANCI, la Conferenza dei presidenti delle ANCI Regionali e Federsanità, con l’obiettivo di rafforzare in modo strutturale l’integrazione socio-sanitaria, la prevenzione e le politiche di welfare territoriale, alla luce delle profonde trasformazioni demografiche e sociali che interessano il Paese. L’intesa aggiorna e amplia l’accordo del 2020, recependo il nuovo quadro normativo delineato dal DM 77/2022 sull’assistenza territoriale, dalla riforma per gli anziani e dalla riforma della disabilità.

Il protocollo – siglato dal presidente dell0ANCI Gaetano Manfredi, dalla coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle ANCI regionali Susanna Cenni e dal presidente di Federsanità Fabrizio d’Alba, alla presenza del vicepresidente ANCI delegato Salute e Sport, Roberto Pella – punta a consolidare una governance multilivello tra Comuni, ANCI regionali e sistema sanitario, favorendo modelli organizzativi integrati capaci di garantire una presa in carico più efficace delle persone, soprattutto nelle situazioni di fragilità, cronicità e non autosufficienza. Tra gli obiettivi figurano la promozione di sani stili di vita e programmi di prevenzione, il rafforzamento della rete territoriale dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, il sostegno alle politiche per l’invecchiamento attivo e la disabilità, lo sviluppo di strategie “One Health”, che considerano salute, ambiente, urbanistica e condizioni socio-economiche come fattori strettamente interconnessi.

L’intesa nasce in un contesto segnato da un forte invecchiamento della popolazione: oggi un italiano su quattro ha più di 65 anni e, secondo le proiezioni ISTAT, entro il 2050 gli over 65 rappresenteranno oltre un terzo della popolazione. Parallelamente cresce il numero delle persone sole, delle patologie croniche e delle disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi sociali e sanitari.

L’Accordo durerà quattro anni e prevede, tra le varie iniziative, l’istituzione di un tavolo di coordinamento nazionale e di un comitato tecnico operativo con il compito di definire priorità annuali, promuovere iniziative condivise, sviluppare studi e diffondere buone pratiche sui temi della prevenzione, dell’innovazione sociale e del welfare di comunità.

Leggi il comunicato integrale sul sito di ANCI nazionale.

SALUTE E TERRITORIO – RAPPORTO 2026