Via libera dalla Conferenza Stato-Città allo sblocco di circa 470 milioni di fondi, per l’anno 2025, destinati ai Comuni. In particolare, le risorse andranno al potenziamento dei servizi sociali nelle Isole (68 milioni di euro) agli asili nido (300 milioni di euro) e al trasporto scolastico (100 milioni di euro).

Gli ulteriori 391 milioni di euro destinati ai servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario saranno inseriti in un separato DPCM, ma saranno pubblicati a breve.

Inoltre, 220 milioni di euro andranno ai Municipi come rimborso (anno 2024) per i minori introiti derivanti dalle minori entrate da addizionale comunale Irpef.

Sempre nella seduta odierna la Conferenza Stato-Citta’ ha differito, su richiesta dell’Anci, l’approvazione dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025.