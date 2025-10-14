La scuola come vero cuore dei territori, il calo demografico, i trasporti per gli studenti, la necessità di tutelare e rilanciare le aree interne e il ruolo fondamentale dei Comuni nell’attuazione del PNRR sono stati al centro della puntata di Buongiorno Regione, in onda su RAI 3 lo scorso 10 ottobre.

Alla trasmissione ha partecipato Emanuele Ramella Pralungo, coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte e presidente della Provincia di Biella, che ha rimarcato come investire nella scuola significhi investire nella vita delle nostre comunità.

RIVEDI L’INTERVISTA