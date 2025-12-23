Con nota MIM del 17 dicembre 2025 e relativi allegati: Allegato 1 – Allegato 2 – Allegato 3 – Allegato A – Allegato B – Allegato C il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Leggi QUI) informa che dalle ore 8.00 del 13 gennaio alle ore 20,00 del 14 febbraio 2026 possono essere presentate le domande di iscrizione on line attraverso la piattaforma unica, riferite all’anno scolastico 2026/2027 per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Le iscrizioni costituiscono la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico che coinvolge attori pubblici e privati e in questo quadro gli uffici scolastici regionali tengono un dialogo istituzionale gli con enti locali e le regioni, ponendo particolare attenzione alla realizzazione di un’offerta formativa equilibrata e rispondente alle vocazioni del territorio, viene fissato il termine ultimo per l’aggiornamento annuale del PTOF da parte delle scuole al 12 gennaio 2026 che costituisce uno strumento anche di comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni. Si ricorda che dall’as 2025/2026 le scuole dell’infanzia paritarie entrano nel sistema di valutazione per il triennio 2025-2028 (RAV).

Sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica, le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia; alle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale; al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”; ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena; agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle Iscrizioni on line resta sempre facoltativa.

La nota ministeriale contiene anche informazioni sulle iscrizioni on line di alunni/alunne e studenti/studentesse con disabilità e con cittadinanza non italiana, in particolare per questi ultimi, si rimanda alla nota ministeriale 2/2010 in cui si precisa che “al fine della formazione delle classi è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura”. Il Ministero infine richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla legge 119/2017, ove è stabilito che per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione.