È stato pubblicato l’Avviso di selezione per la seconda edizione del Corso Internazionale.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle prove di selezione per i giovani amministratori vi chiedo supporto per la massima diffusione dell’iniziativa.

Il corso – sì inserisce nell’ambito delle attività di PUBLICA – Scuola ANCI per giovani amministratori – ha una durata complessiva di 120 ore suddivise fra lezioni frontali alternate a esercitazioni, testimonianze, casi studio, incontri on line, project work, studio individuale, lavoro di gruppo. L’obiettivo è quello di fornire appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria missione amministrativa e trasferire ai giovani amministratori locali competenze che abbiano un respiro pienamente europeo.

Il numero massimo di partecipanti è di 35 unità. Sono ammessi alla selezione Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni in carica al momento della presentazione della domanda, in possesso di un diploma di laurea almeno di primo livello e che abbiano un’età massima di 35 anni.

E’ possibile candidarsi per accedere alle prove di selezioni fino alle ore 12.00 del 16 ottobre 2025 attraverso il seguente FORM.

Per maggiori informazioni al seguente LINK l’Avviso di selezione.