Prosegue il percorso istituzionale del progetto “Semplifica Piemonte: misure di semplificazione dei percorsi normativi e amministrativi”, l’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di costruire un ecosistema pubblico agile e moderno, fondato sulla collaborazione tra cittadini, imprese e PA.

Tra i pilastri normativi alla base del progetto figura il principio della cosiddetta “produzione legislativa controllata”, che a fronte di un nuovo disegno di legge regionale introduce l’obbligo di abrogarne (almeno) uno preesistente. Si tratta di un processo di riforma importante, che sarà supportato dallo sviluppo di una piattaforma digitale unica e dall’integrazione dell’intelligenza artificiale, intesa come strumento di ausilio tecnico per ottimizzare il lavoro quotidiano degli uffici pubblici.

L’iniziativa vede una forte sinergia istituzionale e accademica e coinvolge le associazioni di rappresentanza degli enti locali (tra cui ANCI Piemonte), il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, Formez PA e Unioncamere Piemonte. Il compito delle associazioni degli enti locali è proprio quello di facilitare il confronto istituzionale e raccogliere le istanze dei territori.

Per favorire questo processo, ANCI Piemonte riunirà le proprie consulte tematiche a partire da lunedì 6 luglio, quando è in programma un’importante riunione dedicata ai temi delle attività produttive e dello sviluppo economico (IV, V, VIII e XVIII consulta). Si toccheranno argomenti che spaziano dall’agricoltura al turismo, dai grandi eventi alle imprese, fino all’innovazione e alle Smart Cities. All’incontro, che definirà i prossimi step di questa importante collaborazione, parteciperà la dirigente del settore Semplificazione e Innovazione amministrativa della Regione Piemonte, Federica Deyme.

Seguiranno poi altre riunioni, alle quali sono state convocate le restanti consulte di ANCI Piemonte. Nello specifico:

mercoledì 8 luglio sarà la volta della consulta Piccoli Comuni e Unioni di Comuni (IX consulta);

sarà la volta della consulta Piccoli Comuni e Unioni di Comuni (IX consulta); giovedì 9 luglio si riuniranno le consulte di ambito finanziario (I-II-XXI);

si riuniranno le consulte di ambito finanziario (I-II-XXI); venerdì 10 luglio quelle che trattano tematiche riguardanti i servizi alla persona (VI-VII-XI-XII-XV);

quelle che trattano tematiche riguardanti i servizi alla persona (VI-VII-XI-XII-XV); lunedì 13 luglio la consulta sulla specificità montana del VCO (XXV);

la consulta sulla specificità montana del VCO (XXV); infine, mercoledì 15 luglio le consulte dedicate ai temi dell’ambiente e al territorio (III-XVII-XX).

Tutti gli eventi si svolgeranno online dalle ore 16 alle 17:30. La partecipazione attiva di sindaci e amministratori piemontesi è vivamente raccomandata.

Per partecipare agli eventi è necessario essere iscritti alle Consulte (CLICCA QUI).

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