Pubblichiamo la circolare esplicativa diffusa dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito al parere espresso dalla Regione Piemonte circa l’applicazione dell’articolo 5 (“Ulteriori specificazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia”) di cui alla LR 16/2018 recante “Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”.

Nello specifico, ANCE Piemonte e Valle d’Aosta e Confindustria Piemonte, avevano chiesto alla Regione di chiarire se gli interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi di volumetria (su edifici individuati da apposite deliberazioni di Consiglio comunale) potessero prevedere il superamento dei parametri edilizi e urbanistici, in mancanza di una specifica disposizione di legge.

Nel parere formulato dalla Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte emerge come l’applicazione della normativa esistente “consente di creare i presupposti per applicare i parametri premiali sanciti dall’articolo 5 della legge regionale 16/2018 ancorché determinanti il superamento dei parametri edilizi e urbanistici per la realizzazione degli incrementi volumetrici”. Con l’avvertenza che “gli interventi in esame devono necessariamente ossequiare le normative sovraordinate quali le disposizioni in materia di limiti civilistici alle distanze minime tra edifici e dai confini e quelle relative alle altezze massime sancite dal d.m. 1444/68“.