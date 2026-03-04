Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2026 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 8 aprile 2026. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.
Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno di servizio di circa 25 ore settimanali da svolgere in presenza nella sede scelta in fase di presentazione della domanda.
Sono complessivamente 66.769 i posti disponibili, di cui 2.658 nei Comuni. ANCI Piemonte mette a disposizione n. 2 posizioni, una delle quali riservata a Giovani con Minori Opportunità (GMO). Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito, raggiungibile A QUESTO LINK.
Clicca qui per visualizzare la guida utile alla presentazione della domanda nella piattaforma DOL.
Ulteriori informazioni su www.scanci.it.