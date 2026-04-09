Con decreto n. 386/2026 del 7 aprile 2026, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato il bando per la selezione di n. 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. La nuova scadenza è fissata per le ore 14:00 di giovedì 16 Aprile 2026 .

In Piemonte sono 8 i progetti che partecipano al bando, per un totale di 107 volontari, di cui 3 con disabilità e 19 con basso reddito. ANCI Piemonte mette a disposizione n. 2 posizioni, una delle quali riservata a Giovani con Minori Opportunità (GMO). Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito, raggiungibile A QUESTO LINK.

Si ricorda che, in caso di errata compilazione, è consentito ai candidati di annullare la domanda fino alle ore 14:00 del giorno precedente a quello della nuova scadenza. Conseguentemente, il termine ultimo per la trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani selezionati, di cui all’art. 7 del sopra citato Bando, è prorogato al 17 luglio 2026.

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REGIONE PIEMONTE: posizioni disponibili 109

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