Circa 1600 amministratori locali provenienti da tutta Italia hanno partecipato alle celebrazioni per il Giubileo dei Governanti che si sono svolte a Roma sabato 21 e domenica 22 giugno. All’evento ha preso parte una delegazione di sindaci piemontesi, guidati dal coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo. Circa venti i sindaci piemontesi presenti a Roma, molti dei quali provenienti dalla provincia di Biella.

Nel corso della due giorni alla quale hanno aderito i rappresentanti istituzionali di molti Paesi del mondo, il Santo Padre ha più volte rimarcato l’importanza di interpretare la politica come missione e non come un mestiere, richiamando chiunque ricopra incarichi politici e di responsabilità a non perdere mai di vista la dignità della persona, ad operarsi per il bene della comunità, a tutelare la famiglia e la vita e a promuovere l’educazione integrale dei giovani.

Ricco di significato, nella giornata di sabato 21, il pellegrinaggio dei sindaci, rigorosamente in fascia tricolore, alla Porta Santa della Basilica di San Pietro. “Abbiamo vissuto momenti carichi di emozioni – racconta Emanuele Ramella Pralungo – e, anche se ognuno di noi vive queste occasioni con spirito diverso, sono contento di aver “capitanato” il gruppo dei sindaci piemontesi e biellesi. anche in questa occasione, di dimostrare unità e coesione”.

In più occasioni, il Papa ha esortato i politici a “promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, il bene della comunità, specialmente in difesa dei più deboli ed emarginati”. Il Santo Padre ha poi denunciato “l’inaccettabile sproporzione tra una ricchezza posseduta da pochi e una povertà estesa oltremisura”, ricordando come lo squilibrio tende a generare situazioni di permanente ingiustizia che possono sfociare in violenza e guerra.

La due giorni si è chiusa domenica 22 giugno: alle ore 12 amministratori e governanti, ancora una volta in faccia tricolore, hanno assistito all’Angelus in Piazza San Pietro; nel pomeriggio, hanno infine partecipato alla Santa Messa officiata da Leone XIV in Piazza San Giovanni in Laterano.