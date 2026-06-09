Infratel Italia ha avviato il nuovo progetto SINFI 2026 “Supporto ai comuni” destinato ai Comuni fino a 50.000 abitanti finalizzato alla raccolta, produzione e digitalizzazione dei dati delle infrastrutture del sottosuolo e del soprasuolo di competenza comunale e successivo caricamento sul Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture.

Grazie a questa iniziativa, anche i Comuni più piccoli potranno disporre, a titolo totalmente gratuito e grazie al supporto di Infratel, di una documentazione aggiornata e digitale delle infrastrutture di loro competenza (rete idrica, fognaria, di illuminazione pubblica, etc) e soddisfare gli obblighi normativi di conferimento dei dati al SINFI. L’iniziativa rientra nel quadro delle politiche nazionali per la digitalizzazione delle infrastrutture e per l’innovazione della gestione del territorio.

Il programma è finanziato attraverso le risorse FSC 2014-2020 a valere sul PSC MIMIT, secondo quanto previsto dalle Delibere CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021 e n. 9 del 14 aprile 2022.

Grazie al nuovo progetto “Supporto ai comuni” 2026, i Comuni fino a 50.000 abitanti potranno accedere a strumenti e servizi dedicati alla raccolta e alla digitalizzazione dei dati infrastrutturali (tutti i dettagli QUI).

Le richieste saranno gestite fino a esaurimento delle risorse disponibili secondo modalità FIFO (First In First Out).

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