Disponibile la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui viene prorogato al 17 ottobre il termine per la messa a disposizione, sulla piattaforma SIOSS, delle informazioni relative all’anno 2024 riguardanti i servizi e gli interventi indicati nell’Allegato A al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 28 marzo 2025 (LEPS 2024).Proroga_termine_alimentazione_Sioss_settembre_2025m_lps.ANVWEYA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011738.18-09-2025_compressed
