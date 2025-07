“Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione del disegno di legge Cresci Piemonte, che dimezza i tempi di approvazione per le varianti urbanistiche e riduce quelle per i piani regolatori dei Comuni capoluogo. Le norme semplificate si applicheranno in tutti i Comuni del Piemonte e consentiranno di spendere in tempo e bene le risorse del PNRR, quelle europee, regionali e statali e di rispondere più velocemente alle esigenze di investimenti pubblici e anche dei privati (sopra i 5 milioni di euro) per generare ricadute economiche e occupazionali sui nostri territori, che potranno così diventare più competitivi. È un primo passo importante e come ANCI Piemonte siamo pronti fin da ora a lavorare, insieme alla Regione, alla nuova legge di riordino dell’urbanistica, che è datata e non più rispondente alle attuali esigenze dei Comuni e degli investitori”.

Così il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, in merito al provvedimento speciale varato dalla giunta Cirio con l’obiettivo di semplificare le procedure urbanistiche e dimezzare i tempi di approvazione delle varianti. Il via libera definitivo da parte del Consiglio regionale è atteso entro la fine di luglio.