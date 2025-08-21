L’Anci esprime la propria ferma solidarietà e vicinanza ai sindaci di Triggiano e Ostuni, vittime di recenti e inaccettabili atti intimidatori.

Questi episodi, che purtroppo si ripetono, rappresentano un vile tentativo di indebolire l’impegno quotidiano dei primi cittadini, che operano instancabilmente per garantire ai loro concittadini i principi di legalità, giustizia e trasparenza.

Nonostante la gravità di queste azioni, siamo certi che l’impegno e il senso di responsabilità degli amministratori locali rimarranno saldi.

L’Anci ribadisce, ancora una volta, l’urgenza di rafforzare le tutele e le misure di sicurezza per chi, a livello locale, è in prima linea nella difesa della legalità e del bene comune.