E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport al link per il Bando Sport e Periferie, l’elenco dei 58 Comuni ammessi al finanziamento nell’ambito della Linea A – riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico, per un’attribuzione di risorse pari a circa 65 milioni di euro.

La linea A è stata dedicata ai Comuni con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti (ovvero ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiugere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi).

Entro il prossimo mese di settembre sarà pubblicata anche la graduatoria della Linea B rivolta ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativa alla realizzazione di nuovi palazzetti per lo sport multifunzionali e a energia quasi zero, inclusa la demolizione e ricostruzione di quelli esistenti, con destinazione all’attività agonistica.